Рабочие завершили демонтаж в спортшколе «Старый Городок» в Одинцовском округе

Капитальный ремонт спортивной школы «Старый Городок» продолжается в Одинцовском округе. Подрядная организация завершила процессы, связанные с демонтажом, и приступила к общестроительным работам.

Параллельно специалисты подрядчика занимаются кровлей здания. Напомним, что работы в спортшколе выполняются по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Как сообщалось ранее, общая площадь объекта составляет 1870 квадратных метров. Здесь в рамках капитального ремонта предстоит обновить фасад и входную группу, отремонтировать крышу, заменить инженерные сети, окна, двери, радиаторы и сантехнику. Специалисты сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут мебель и современное оборудование. Завершить ремонт планируется в августе 2026 года, чтобы с 1 сентября школа снова приняла спортсменов.