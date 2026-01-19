Рабочие расчистили дороги Черноголовки

После затяжных снегопадов Служба благоустройства городского округа Черноголовки мобилизовала все ресурсы для оперативной очистки округа. В течение последних суток коммунальные подразделения работали в экстренном темпе, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта и безопасность пешеходов.

Основной удар стихии был принят на ключевых городских артериях. За отчетный период дорожники полностью привели в порядок проезжую часть на улице Лесной и участок Школьного бульвара. Также особое внимание уделили жилому сектору: спецтехника расчистила придомовые территории у трех многоквартирных домов в районе «Солнечной поляны». Для борьбы с заносами была задействована мощная группировка техники и людских ресурсов.

Ручную очистку пешеходных зон и труднодоступных мест осуществляли десять дворников.