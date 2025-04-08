Рабочие приступили к устранению обвала грунта в Мытищах

Аварийные службы продолжают работу по ликвидации последствий обрушения грунта на Новомытищинском проспекте возле шестого корпуса дома № 80. Сейчас уже устанавливают нижний пояс конструкции.

Обрушение грунта произошло во время проведения земляных работ и раскопок труб. Специалисты приняли решение установить шпунт. Рабочие уже забурили сваи и завершили монтаж нижнего и верхнего поясов каркаса.

Строители продолжат раскопки до места аварии. После устранения дефекта установят новые железобетонные конструкции колодца из колец. Планируют выполнить послойную засыпку траншеи и подготовить щебеночное основание для благоустройства в ближайшее время.

Асфальтовое покрытие восстановят после усадки грунта, а работы по благоустройству дворовой территории начнутся при благоприятных погодных условиях.

При возникновении вопросов следует обращаться в управляющую компанию «Сукромка» по телефону 8 (495) 125-27-26 или в информационно-диспетчерскую службу по номеру 8 (495) 584-00-00.