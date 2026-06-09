Рабочие приступили к бурению скважин на мосту в Королеве

На улице Циолковского начался важный этап капитального ремонта автомобильного моста через Акуловский канал. Специалисты начали буровые работы для создания фундамента под временную объездную конструкцию.

Для устройства надежного основания под временный мост используют технологию буронабивных свай. Буровая установка пробурит 12 глубоких отверстий, в которые затем зальют бетон. Чтобы стенки не осыпались, в отверстия опустят обсадные трубы.

После завершения подготовительных работ и экспертизы грунта существующий мост демонтируют, а на его месте возведут новый капитальный объект. На время ремонта движение будет организовано по временному мосту на две полосы.

Весь объем работ планируют завершить до конца года. Актуальная информация о ходе ремонта и изменениях в схеме движения будет публиковаться в официальных каналах администрации города.