Рабочие и техника вышли на уборку снега в Мытищах

Коммунальные службы округа переведены на усиленный режим работы из-за очередного снегопада. Задействованы более 500 единиц техники, из них свыше 100 — в самом городе.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится ближайшие сутки. Рабочий день сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Лесопарковое хозяйство», которые отвечают за содержание улично-дорожной сети, начался ранним утром. Колонны тракторов, погрузчиков и комбинированных дорожных машин приступили к расчистке дорог.

В первую очередь специалисты очищают главные улицы города, тротуары и остановки общественного транспорта. Затем техника направится на подъезды к социально значимым объектам и внутридворовые территории. Коммунальные службы городского округа готовятся к большому объему работ: расчистка будет продолжаться в течение всего дня и ночи.