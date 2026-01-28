Рабочие и спецтехника за ночь вывезли снег с главных дорог Серпухова
Сотрудники Комбината благоустройства провели масштабную ночную уборку в городе. Основными задачами были расчистка магистралей и обработка дорог противогололедными материалами.
Работы велись до 09:00 с привлечением 257 рабочих и 83 единиц спецтехники.
За это время удалось выполнить ключевые задачи: вывезти снег с основных дорог, обработать проезжую часть противогололедными реагентами, привести в порядок общественные пространства и расчистить заездные карманы на остановках общественного транспорта.
Глава округа Алексей Шимко поблагодарил коммунальщиков за круглосуточный труд. Он отметил, что благодаря их самоотдаче и профессионализму город встречает новый день чистым и безопасным.
Работы по зимнему содержанию дорог и территорий будут продолжены в течение дня.
В ночь с 27 на 28 января в Серпухове выпало 15 миллиметров осадков, что составляет около 40% месячной нормы.