Рабочие и спецтехника за ночь вывезли снег с главных дорог Серпухова

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Сотрудники Комбината благоустройства провели масштабную ночную уборку в городе. Основными задачами были расчистка магистралей и обработка дорог противогололедными материалами.

Работы велись до 09:00 с привлечением 257 рабочих и 83 единиц спецтехники.

За это время удалось выполнить ключевые задачи: вывезти снег с основных дорог, обработать проезжую часть противогололедными реагентами, привести в порядок общественные пространства и расчистить заездные карманы на остановках общественного транспорта.

Глава округа Алексей Шимко поблагодарил коммунальщиков за круглосуточный труд. Он отметил, что благодаря их самоотдаче и профессионализму город встречает новый день чистым и безопасным.

Работы по зимнему содержанию дорог и территорий будут продолжены в течение дня.

В ночь с 27 на 28 января в Серпухове выпало 15 миллиметров осадков, что составляет около 40% месячной нормы.