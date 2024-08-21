Путин приехал в детский центр имени Рошаля в Красногорске

Президент Владимир Путин прибыл в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске. Пресс-служба Кремля сняла на видео появление главы государства в медучреждении.

Посетить готовящийся к открытию центр президента пригласил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время их встречи в середине июня.

Детский клинический центр — это флагманский проект в развитии здравоохранения юных жителей Подмосковья. Тут собраны 28 профилей медицинской помощи, в том числе высокотехнологичная хирургия различных направлений. Учреждение начали строить в Красногорске в 2021 году.

Больница рассчитана на 420 койко-мест с диагностическим центром на 300 посещений в смену. На базе центра будет работать детская выездная реанимационная служба, детей смогут госпитализировать из разных, даже самых дальних, уголков региона.

В конце июля специалисты из Детского клинического центра Рошаля провели осмотр детей в Мытищах. Их приняли в порядке живой очереди, а результаты анализов и исследований передали участковым терапевтам.