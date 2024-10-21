Путин и президент ОАЭ приняли участие в уроке арабского языка в Одинцове

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приняли участие в открытии центра международного сотрудничества в сфере образования в Подмосковье. Его организовали при гимназии имени Примакова.

Одна из уникальных особенностей центра заключается в том, что подмосковные школьники смогут выезжать на обучение в Эмираты, а преподаватели — на стажировки. Перед началом переговоров главы государств посетили урок арабского языка для российских учащихся центра.

Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подчеркнул, что открытие центра отражает всю глубину отношений между двумя странами.

«Данная инициатива отражает всю глубину и прочность отношений между ОАЭ и РФ как на уровне народа, так и на уровне руководства, особенно в сфере образования. Центру было присвоено имени матери Эмиратов, Ее Высочества шейхи Фатимы Бинт Мубарак, чтобы воздать должное уважение ее неоценимому вкладу в поддержку науки и образования», — отметил президент ОАЭ.