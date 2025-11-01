Путепровод в Опалихе построят до конца 2026 года

В Красногорске подписали новый государственный контракт на завершение строительства двухполосного путепровода в микрорайоне Опалиха. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, объект возводят в составе транспортной развязки, которая соединит улицы Мира и Ольховую.

«Сейчас был заключен новый госконтракт для завершения строительства развязки. Приступить к работам планируется до конца года, а завершить строительство — в конце следующего», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Общая протяженность развязки превышает 1,9 километра, а длина самого путепровода составляет 137 метров. Сейчас готовность объекта достигла 60%. После завершения всех работ новая развязка обеспечит удобное и безопасное движение между старой и новой частями Опалихи. Это позволит жителям быстрее добираться до школ, детских садов, парков и медицинских учреждений.

Ранее строительство вели по другому контракту, однако его расторгли из-за нарушений и срыва сроков. Предыдущего подрядчика внесли в Реестр недобросовестных организаций Федеральной антимонопольной службы и в ближайшие годы он не сможет участвовать в государственных закупках.