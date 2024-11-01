Путепровод рядом с платформой Быково в Раменском откроют к концу 2024 года
Подходы к строящемуся путепроводу в районе платформы Быково продолжают обустраивать в Раменском округе. Там уже приступили к устройству покрытия. Движение там откроют в конце года.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проводят о стороны Южного проспекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«До конца ноября планируется завершить укладку асфальта на проезжей части путепровода и на кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной. Рабочее движение по путепроводу планируется открыть в конце 2024 года», — отметили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что в округе продолжают строительство пешеходного перехода под железной дорогой. Он соединит Южный проспект и Интернациональную улицу.
Путепровод разгрузит дорожную сеть Раменского и улучшит транспортную доступность округа. Благодаря ликвидации переезда движение поездов на Казанском направлении МЖД станет безопаснее, а водителям не придется простаивать в заторах.
Проект включает в себя развязку длиной 1,2 километра, двухполосный путепровод со съездами и заездами, а также подземный пешеходный переход, шумозащитные экраны и освещение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.