Путепровод построят в Апрелевке в 2025 году

Путепровод продолжают строить в Апрелевке. Сейчас специалисты возводят подпорные стены со стороны улиц Самохина и Апрелевской. Движение по дороге запустят в следующем году.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы уже завершили на 70%. Длина путепровода составит 272 метра, а общая протяженность развязки — более одного километра.

«Также строители проводят монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода — уже смонтирована центральная секция пролета над железной дорогой, ведется монтаж металлоконструкций со стороны улицы Самохина, в ближайшее время строители приступят к монтажу со стороны улицы Апрелевской. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн. Кроме того, ведется переустройство инженерных коммуникаций», — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что путепровод строят в рамках модернизации, которую проводит РЖД из-за запуска МЦД-4. Он обеспечит безопасный проезд через железную дорогу. Транспортная доступность улучшится более чем для 36 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.