Путепровод на Обуховском шоссе в Солнечногорске отремонтируют к маю

Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу начался на Обуховском шоссе в Солнечногорске. Работы планируют завершить в мае 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, на время работ на путепроводе организуют реверсивное движение со светофорным регулированием.

«В настоящее время на путепроводе демонтируют мостовое полотно первой очереди ремонта, восстанавливают укрепления конусов устоев путепровода и собирают подмости для ремонта опор и балок пролетного строения», — рассказал он.

В ходе ремонта специалисты заменят конструкции крайних опор, установят ограждения и лестницы. Это позволит обеспечить безопасный путь до Ленинградского шоссе для 13 тысяч автомобилистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.