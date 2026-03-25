Путепровод на Инициативной улице в Люберцах достроят к 2028 году

Новую дорогу и путепровод построят в Люберцах на проектируемом проезде № 4037. Сооружение соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект. Рабочее движение на объекте запустят в 2027 году.

Готовность путепровода уже достигла 20%, рассказали в региональном Минтрансе. Сейчас на площадке трудятся 40 человек и семь машин.

«Сейчас строители приступили к сборке стапелей и монтажу накаточного устройства для будущего пролетного строения. Следующий шаг — укрупнительная сборка металлоконструкций пролета и его надвижка в проектное положение», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Путепровод соединит север и юг Люберец и обеспечит бесперебойное сообщение двух частей города. В результате улучшится транспортная ситуация на Комсомольском проспекте. Объект послужит альтернативой тоннелю, соединяющему Волковскую и Транспортную улицы, где часто возникают пробки.

Рабочее движение по путепроводу откроют в третьем квартале 2027 года. Полностью работы завершатся в 2028 году.

Протяженность новой дороги составит 1,6 километра, из них 270 метров придется на путепровод. Движение будет осуществляться по двум полосам. На примыкании к Октябрьскому проспекту обустроят одноуровневую кольцевую развязку со съездами с улиц Транспортной и Волковской.