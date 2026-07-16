Путепровод на Инициативной улице откроют в Люберцах в 2027 году

В округе продолжается строительство путепровода у станции «Люберцы-1». Сейчас рабочие начали подготовку к надвижке пролета, ведут укрупнительную сборку металлических блоков и монтируют временную опору.

Готовность объекта составляет 35%. На строительной площадке ежедневно работают 45–50 человек. Строители ведут укрупнительную сборку металлических блоков и монтируют временную опору.

На площадке ведутся работы по сварке, монтажу связей и контрольному натяжению высокопрочных болтов. Со стороны Октябрьского проспекта блоки уже собраны и сварены. Строители приступили к устройству временной опоры для надвижки пролета над железнодорожными путями.

Надвижка пролета — это способ строительства моста, при котором тяжелые металлические конструкции собирают отдельными частями на берегу и затем плавно двигают над путями. Это позволяет не останавливать движение поездов во время стройки. Параллельно ведется армирование и подготовка опалубки на шестой опоре.

Новый путепровод соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект и станет удобной альтернативой существующему тоннелю у улиц Волковской и Транспортной, где часто возникают заторы из-за реверсивного движения. На примыкании к Октябрьскому проспекту сделают одноуровневую кольцевую развязку с дополнительными съездами. После открытия путепровода тоннель реорганизуют в пешеходную зону. Будущий путепровод будет четырехполосным — по две полосы в каждую сторону.

Глава округа Владимир Волков отметил, что это значительно разгрузит транспортный поток. Заместитель начальника Управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Евгений Макаров пояснил, что новый объект улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте и снизит риск аварий с большегрузами.

Открытие рабочего движения запланировано на III квартал следующего года. Объект возводится при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках Народной программы «Единой России».