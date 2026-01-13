Путепровод через ж/д пути на Инициативной улице в Люберцах построят в 2028 году

В Люберцах продолжают строить новый путепровод, который пройдет через железную дорогу и свяжет улицу Инициативную с Октябрьским проспектом. Объект готов примерно на 12%.

Строители монтируют ростверки для пяти опор путепровода. Работы проходят в две смены, включая ночное время, чтобы ускорить процесс.

«Открыть движение по путепроводу планируется в третьем квартале следующего года, а полностью завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года. Новый путепровод соединит север и юг Люберец и обеспечит бесперебойное транспортное сообщение двух частей города», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Общая длина новой дороги превысит 1,6 километра, а длина путепровода достигнет 270 метров. Движение организуют в два ряда в каждую сторону. Со стороны Октябрьского проспекта планируют сделать кольцевую развязку со съездами на улицы Транспортную и Волковскую.

Новая дорога разгрузит Комсомольский проспект и станет хорошей альтернативой существующему перегруженному тоннелю. Когда путепровод заработает, тоннель переделают в комфортную пешеходную зону.