Путепровод через ж/д пути на Инициативной улице в Люберцах достроят в 2027 году

В Люберцах продолжается строительство новой транспортной артерии с путепроводом через железнодорожные пути. Объект свяжет улицу Инициативную с Октябрьским проспектом.

На площадке ежедневно трудятся около 40 рабочих, которые используют шесть специализированных машин.

«Работы сосредоточены на строительстве путепровода, его готовность составляет 20%. Сейчас дорожники приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций, после чего приступят к надвижке пролета в проектное положение», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Параллельно специалисты переносят и модернизируют сети связи, строят ливневую канализацию, а также бетонируют ростверк на первой из шести опор путепровода.

Новая дорога свяжет северные и южные районы Люберец. Проект не только разгрузит Комсомольский проспект, но и станет альтернативой действующему тоннелю между Волковской и Транспортной улицами, который позже переоборудуют в пешеходную зону.

Длина дороги превысит 1,6 километра, из которых 270 метров займет путепровод. Движение организуют по две полосы в каждом направлении. В месте примыкания к Октябрьскому проспекту появится одноуровневая кольцевая развязка со съездами с Транспортной и Волковской улиц.

Открыть движение по путепроводу планируют в третьем квартале следующего года, а полностью завершить все строительные работы — к третьему кварталу 2028 года.