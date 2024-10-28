Пустырь в Мытищах на улице Воронина превратили в современный детский сквер

В городском округе Мытищи облагородили пустующую территорию вдоль улицы Воронина. Здесь обустроили современный детски парк с игровой площадкой.

Благодаря поддержке министерства благоустройства Московской области рядом с домом № 6 по улице Воронина построили детский сквер. Здесь появилась новая игровая зона, пешеходные дорожки, современное уличное освещение. Парк также оборудовали камерами видеонаблюдения, их подключили к системе «Безопасный регион».

На детской площадке установили малые архитектурных формы. Весной территорию сквера дополнительно озеленят. Воронинский парк станет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей округа.

На торжественном открытии нового детского сквера состоялся праздничный концерт для детей из местных дворов, школ и детских садов.

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