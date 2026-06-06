Пушкинский праздник пройдет в парке «Захарово» в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Традиционный праздник, посвященный 227-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, пройдет 7 июня в парке Захарово Одинцовского округа. Гостей ждут насыщенная программа и погружение в атмосферу классической русской литературы.

Захаровский парк превратится в культурную площадку с 11:00 до 16:00.

Программа включает: концерт с участием творческих коллективов, театрализованные представления по мотивам произведений поэта, чтения стихов и литературные композиции.

Организаторы подготовили для всех посетителей арт-базар и вернисаж, где можно будет познакомиться с работами местных художников и мастеров.

Напомним, парк Захарово известен как родовое имение Пушкиных. Именно здесь поэт начал писать свои первые стихи. Воспоминания об усадьбе стали источником вдохновения для многих его произведений.