Пушкинский музыкально-драматический театр впервые выступит в Белоруссии

С 25 по 28 мая Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске примет первые в истории гастроли Пушкинского музыкально-драматического театра из Московской области. Об этом информирует Министерство культуры и туризма Подмосковья.

В рамках гастролей ведущие артисты представят две музыкальные комедии, ставшие хитами московской сцены:

* 26 мая в 19:00 — «Здравствуйте, я ваша тетя!» по пьесе Брандона Томаса. Постановка выдвинута на соискание премии «Золотая Маска» и вошла в лонг-лист премии «Звезда театрала». Режиссер — Борис Урецкий. * 27 мая в 19:00 — «Ограбление в полночь» по пьесе Марьяна Митровича. Либретто Бориса Рацера и Владимира Константинова, музыка Марка Самойлова. Постановка Бориса Урецкого и Романа Бакке.

В спектаклях примут участие заслуженный артист РФ Дмитрий Быков, Юрий Лазарь, Сергей Гаврилов, Валентина Виленская, Елена Фортовая, Анастасия Ковалева, Юлиана Суворова и другие ведущие артисты труппы.

Гастроли станут уникальной возможностью для витебских театралов познакомиться с современными российскими театральными постановками, вызвавшими большой интерес у зрителей московского региона.