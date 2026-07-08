Пушкинский музыкально-драматический театр завершил сезон

Пушкинский музыкально-драматический театр (ПМДТ) завершил театральный сезон 2025–2026 годов с впечатляющими результатами. Это был 19-й сезон со дня основания театра и третий в его муниципальном статусе.

В течение сезона театр провел два масштабных фестиваля: «Пушкинский театральный фестиваль» и молодежный театральный смотр «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». На них выступили как профессиональные коллективы, так и любительские театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Курской и Ярославской областей.

Среди ярких событий сезона — шесть премьерных показов, включая три детских спектакля: лайт-опера «Мишкина каша», волшебная сказка «Аленький цветочек» и интерактивное представление «Неугомонная семейка. Украденные ноты». Взрослую аудиторию порадовали музыкальные комедии «Сватовство гусара» и «Любовь и голуби», а также программа «Золотые оперные хиты».

Кроме того, в театре прошла Всероссийская «Ночь театрального искусства», а в честь Дня артиста — программа «Ах, как трудно быть актером». Полные залы собрали творческие вечера Светланы Галки и Владимира Жукова. Популярностью пользовались и авторские экскурсии по Пушкино, знакомящие с историей места, тесно связанного с жизнью и творчеством К. С. Станиславского.

Впервые театр побывал на гастролях в Республике Беларусь, представив спектакли «Ограбление в полночь» и «Здравствуйте, я ваша тетя» в Витебске. Спектакли «Небесный тихоход» и «Митина любовь» были номинированы на национальную театральную премию «Золотая маска».

Юбилейный, 20-й сезон откроется уже 12–13 сентября спектаклями «Аленький цветочек» и «Любовь и голуби».

Художественный руководитель ПМДТ Борис Урецкий выразил надежду на то, что в новом сезоне количество спектаклей и посетителей увеличится. В планах театра — премьера оперетты «Сильва. Последняя гастроль», рок-опера «Идиот», «Бременские музыканты» и новый концерт-квартирник.