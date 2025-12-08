Пушкинский музей истории молока провел экскурсию для детей росгвардейцев

Дети росгвардейцев отправились на необычную экскурсию в Пушкинский музей истории молока и глазированного сырка. Это место, где можно увидеть, как в промышленности создают популярные молочные десерты.

Экскурсия началась в музее «Буренка». Ребятам рассказали, как устроена корова и как в ее организме образуется молоко. Особое внимание привлекла история появления первого глазированного сырка.

Самой яркой частью экскурсии стало посещение настоящего производственного цеха. Надев спецкостюмы, дети увидели, как на современных линиях смешивают творожную массу, формируют сырки, покрывают их шоколадной глазурью и упаковывают готовую продукцию.

Программа была интерактивной. Школьники попробовали себя в роли работников пищевой промышленности: они участвовали в мастер-классе, учились работать с оборудованием, наполняли вафельные рожки сгущенкой и мороженым. Также они посетили лабораторию качества, где узнали, как проверяют продукцию и какие технологии используют специалисты.

В завершение экскурсии участникам подарили наборы продукции фабрики.