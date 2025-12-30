Пушкинский бал прошел в Ликино-Дулеве

Перед наступлением Нового года в стенах Ликино-Дулевской гимназии вновь ожила атмосфера позапрошлого столетия, погрузив всех участников события в эпоху дворянских традиций и изящных манер. Здесь состоялось ежегодное мероприятие — Пушкинский бал, ставшее доброй традицией учебного заведения.