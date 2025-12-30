Пушкинский бал прошел в Ликино-Дулеве
Перед наступлением Нового года в стенах Ликино-Дулевской гимназии вновь ожила атмосфера позапрошлого столетия, погрузив всех участников события в эпоху дворянских традиций и изящных манер. Здесь состоялось ежегодное мероприятие — Пушкинский бал, ставшее доброй традицией учебного заведения.
Старшеклассники нарядились в костюмы той эпохи: юноши облачились в элегантные фраки, девушки предстали в пышных бальных платьях. Под мерцание свечей гости бала исполняли классические танцы XIX века: полонез, вальс, мазурку, польку, кадриль и котильон.
«Помимо танцевальной программы гостей ждал приятный сюрприз — открытие специальной Литературной гостиной. Там участники могли насладиться стихами знаменитого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, услышав проникновенное чтение произведений мастера слова. Ведущие рассказали любопытные истории из жизни классика», — отметили организаторы.