Пущинская обсерватория отметила 70-летие праздником науки

В городе Пущино отпраздновали 70-летний юбилей старейшей в России Пущинской радиоастрономической обсерватории. Более пятисот жителей Москвы и Подмосковья собрались, чтобы познакомиться с процессом изучения космоса.

Обсерватория стала колыбелью отечественной радиоастрономии, позволившей ученым заглянуть в те уголки Вселенной, которые недоступны обычным оптическим телескопам. Здесь исследуют далекие галактики, квазары и нейтронные звезды.

Пущинская обсерватория занимает одно из ведущих мест в мире по исследованию пульсаров — «космических маяков». По словам старшего научного сотрудника Владимира Самодурова, за последние десять лет было открыто более ста новых пульсаров.

Ключевым инструментом ученых является уникальная Большая синфазная антенна, состоящая из 16 384 отдельных элементов. Ее конструкция позволяет одновременно охватывать до половины небесной сферы. С 2010 года антенна участвует в программе «Космическая погода», анализируя солнечный ветер и предупреждая об опасных выбросах плазмы.

Посетители имели возможность увидеть легендарные радиотелескопы и узнать о международных космических проектах, в которых участвует обсерватория. Волонтеры-астрономы помогали гостям рассмотреть через телескопы наше Солнце, его пятна и протуберанцы.

Следующий шанс погрузиться в мир большой науки представится в августе на астрономическом фестивале «Персеиды».