Пункты проведения ЕГЭ в Подмосковье проверили при участии кинологов

Все пункты проведения ЕГЭ в Подмосковье обследуют при участии кинологической службы. Процедуру проводят в день экзаменов перед началом работы ППЭ.

Обследования обязательны как для ОГЭ, так и для ЕГЭ — их проводят перед каждым экзаменом. Так, 23 мая пункты проверили 96 кинологов со специально обученными собаками.

«В день старта основного периода Единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов, все 158 ППЭ были обследованы кинологами. Нарушений выявлено не было», — сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Правоохранительных органы также следили за порядком на территории образовательных учреждений.

В министерстве отметили, что кинологи обеспечивают безопасность на ГИА уже четвертый год подряд. Собаки могут быстро найти подозрительные предметы и вещества.