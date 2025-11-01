Пункты приема заказов мемориальных услуг открыли еще в 2 округах Подмосковья

В Московской области продолжается развитие сети пунктов ГБУ МО «Центр муниципальных услуг», где жители могут получить помощь в организации похорон и оформлении необходимых документов. Сейчас в регионе работает 56 таких пунктов в 41 городском округе, что значительно повышает доступность ритуальных услуг.

Теперь новые пункты открылись в Солнечногорске и Воскресенске. В Солнечногорске обратиться за помощью можно в поселке Жилино, а в Воскресенске услуги оказывают на Железнодорожной улице. Контактный номер для связи в обоих округах — 8 (498) 568-99-99.

«Мы планируем расширять географию присутствия наших филиалов, охватывая новые населенные пункты Московской области. Наша цель — сделать помощь доступной для каждого жителя региона, независимо от его местонахождения», — прокомментировал открытие ППЗ директор Центра мемориальных услуг Николай Казаков.

Специалисты учреждения не только помогают с организацией похорон и оформлением документов, но и оказывают психологическую поддержку родственникам умерших. Уточнить адреса других отделений и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте ГБУ МО «ЦМУ» в разделе «Контакты».