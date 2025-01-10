Пункты приема переработки живых елей открылись во Фрязине

Жители Фрязина могут сдать новогодние елки на переработку до 17 февраля. Сразу три пункта открылись в городском округе.

Жители Фрязина могут внести вклад в защиту окружающей среды — сдать живые новогодние ели. Их принимают в специальных пунктах, которые будут работать с 12 января по 17 февраля. После приема деревья переработают на экологически чистые компоненты.

Точки сбора расположились на территории контейнерной площадки у дома № 2а на улице Попова, у дома № 1а на Советской улице и на территории «Мегабака» у дома № 18б на Садовой улице.