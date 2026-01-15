Пункты для сбора новогодних елок организовали в Истре

До 8 февраля можно дать новогодней елке вторую жизнь. Из нее сделают щепу для парков и мульчу для клумб, а часть деревьев отправят в зоопарки на корм животным.

Напомним, живые новогодние деревья нельзя выбрасывать в общий мусорный контейнер, ведь они относятся к крупногабаритным коммунальным отходам. Поэтому, в Подмосковье уже не первый год проходит акция «Сдай елку на переработку». Для участия нужно снять с елки все украшения и принести ее в пункт приема.

В Истре можно сдать дерево по адресу: улица Ленина, дом 1 («Мегабак»). Также прием елок идет в деревне Черная на Ясной улице, 3, и селе Павловская Слобода, на улице Луначарского. С другими геометками адресов можно ознакомиться на интерактивной карте

Жители округа активно участвовали в подобной акции в прошлом году, благодаря чему удалось собрать более 50 кубометров елей, которые отправились на вторичную переработку.