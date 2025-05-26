Пункты чипирования и вакцинации животных заработают в парках в Мытищах с июня

В парках Подмосковья, в том числе в Мытищах, заработают мобильные офисы госветслужбы. Хозяева питомцев смогут чипировать, зарегистрировать с внесением данных в единую региональную базу и вакцинировать своего любимца.

Специалисты установят чип, который безопасен для животных. Благодаря нему можно быстро отследить питомца и вернуть его хозяину в случае потери.

Мобильные офисы будут работать в Мытищинском лесопарке с 3 июня с 12:00 до 16:00, а в Перловском парке — с 19 июня с 14:00 до 16:00.

В рамках работы мобильных офисов ветеринарам можно будет задать и другие вопросы о питомцах, а также получить консультацию об уходе за ними.