Пункты чипирования и вакцинации животных заработают в парках в Мытищах с июня

В парках Подмосковья, в том числе в Мытищах, заработают мобильные офисы госветслужбы. Хозяева питомцев смогут чипировать, зарегистрировать с внесением данных в единую региональную базу и вакцинировать своего любимца.
Специалисты установят чип, который безопасен для животных. Благодаря нему можно быстро отследить питомца и вернуть его хозяину в случае потери.
Мобильные офисы будут работать в Мытищинском лесопарке с 3 июня с 12:00 до 16:00, а в Перловском парке — с 19 июня с 14:00 до 16:00.
В рамках работы мобильных офисов ветеринарам можно будет задать и другие вопросы о питомцах, а также получить консультацию об уходе за ними.
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