Публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год прошли в Мособлдуме

Трехлетний проект бюджета Подмосковья вынесли на публичные слушания. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что обсуждения проходят с участием не только экспертов, но и жителей.

«Кто-то пришел лично, чтобы высказать свои предложения и задать вопросы. А кто-то следил за нашей трансляцией и оставлял комментарии в соцсетях. Кроме того, звонки принимала горячая линия. Это важная обратная связь, которая помогает нам детально проработать главный финансовый документ. Мы получили более 50 замечаний и предложений от жителей. Все они будут изучены и проработаны», — сказал Брынцалов.

Изучить проект бюджета можно на сайте Мособлдумы.