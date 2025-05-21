Птицеводческий комплекс построят в Можайске

Строительство комплекса по выращиванию уток продолжается в Можайске. Он будет рассчитан на 125 тысяч особей в год для производства печени.

Инвестиционный проект реализуют вблизи деревни Васюково. Работы планируют завершить уже к концу этого года.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, комплекс будет содержать 24 ангара, 12 из которых уже построили. После выхода на проектную мощность там будут производить 165 тонн продукции в год. Это 100 тонн мяса птицы, 35 тонн печени фуа-гра и 30 тонн субпродуктов. Получить работу на предприятии смогут 140 человек.

В проект инвестируют более миллиарда рублей.

Компания с 2018 года работает в Калининградской области. В ассортименте компании риеты, паштеты, утиная печень «фуа-гра», утиная грудка «магре».