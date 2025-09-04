Птицеводческая ферма в Шаховской построила новый репродуктор

Первый этап строительства птицеводческого репродуктора завершился в Шаховской. После выхода на полную мощность там будут производить 44 тысяч цыплят и семь миллионов инкубационных яиц в год.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, репродуктор строит фермерское хозяйство Романа Малкина. Там будут производить родительские формы птицы яичного направления.

«Этот важный проект стал значительным шагом в развитии отечественного птицеводства и повышении его производственных мощностей», — отметили в министерстве.

Репродуктор построили на базе уже существующей фермы. Он состоит их нескольких помещений. Среди них — корпуса для содержания чистых линий, для карантирования, склад для хранения яиц, инкубаторий, лаборатории. Сейчас там содержат более 100 тысяч особей.

В проект инвестировали около 550 миллионов рублей.