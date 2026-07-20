Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал 2 гинекологических препарата за 2 года

Российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент ОЭЗ «Дубна», продолжает развивать направление акушерства и гинекологии. За последние два года компания зарегистрировала два лекарственных препарата для применения в этих сферах.

В 2024 году был зарегистрирован препарат «Карбетоцин ПСК», который используется для предупреждения послеродовых кровотечений. В 2025 году — препарат «Атозибан ПСК», показанный к применению у беременных женщин 18 лет и старше при угрозе преждевременных родов.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в первом полугодии 2026 года на предприятии «ПСК Фарма» было произведено более пяти тысяч упаковок лекарственных препаратов в сфере акушерства и гинекологии. Всего же с момента регистрации первого препарата компания произвела свыше 23 тысяч упаковок.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила, что регистрация и наращивание производства этих препаратов — важный шаг в развитии гинекологического направления компании. Задача компании — обеспечивать российских врачей и пациенток современными, качественными и доступными лекарственными средствами, необходимыми для сохранения здоровья женщин, благополучного течения беременности и периода после родов.