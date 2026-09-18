«ПСК Фарма» в Дубне зарегистрировала новый препарат против заболевания легких

Компания «ПСК Фарма» в Дубне получила регистрационное удостоверение на препарат «Бозентан ПСК» для терапии легочной артериальной гипертензии. Это первый в России воспроизведенный препарат бозентана в форме диспергируемых таблеток, который разрешено применять у пациентов с трех месяцев.

Производство препарата организовано на предприятии «ПСК Фарма» в особой экономической зоне «Дубна» по стандартам GMP. По данным компании, локализация выпуска позволит поддерживать стабильные поставки лекарства и расширить доступ пациентов к терапии, в том числе в рамках программ льготного лекарственного обеспечения.

«Бозентан ПСК» предназначен для взрослых и детей от трех месяцев с легочной артериальной гипертензией II–III функционального класса. Препарат применяют при разных формах заболевания, включая первичную ЛАГ, связанную с системной склеродермией, и ЛАГ при врожденных системно-легочных шунтах и синдроме Эйзенменгера.

Кроме того, лекарство может использоваться взрослыми пациентами с системной склеродермией и дигитальными язвами, если им противопоказаны таблетки в пленочной оболочке. Препарат помогает снизить риск появления новых язв.

Действующее вещество — бозентан. Он блокирует действие эндотелина-1, который вызывает сужение сосудов, благодаря чему снижается сопротивление в сосудах легких.

«ПСК Фарма» является резидентом ОЭЗ «Дубна». Компания входит в тройку российских организаций по числу разрешений на проведение клинических исследований и выпускает линейку из 25 препаратов для терапии астмы и хронической обструктивной болезни легких.