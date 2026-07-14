ПСК «Фарма» создаст научно-исследовательский центр в ОЭЗ «Дубна»

Новый научно-исследовательский центр позволит компании контролировать весь процесс — от лабораторной разработки до промышленного выпуска препаратов, сократить сроки вывода продукции и снизить зависимость от внешних поставщиков. Реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что плановый объем инвестиций в дальнейшее развитие фармацевтического комплекса «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» составит 1,5 млрд рублей.

Общая площадь будущего комплекса составит около 5 тыс. кв. м. В центре расположатся научно-исследовательские лаборатории с современным аналитическим оборудованием, помещения с пилотным и промышленным оборудованием для многостадийного химического синтеза, участки очистки и финишной обработки субстанций, лаборатории выпускающего контроля качества.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро рассказала, что будущий научно-исследовательский центр по разработке химических субстанций позволит снизить зависимость отечественной фармацевтической отрасли от импортных поставок. Масштабирование локализации АФС повысит доступность целого ряда востребованных препаратов в таких социально значимых нозологиях, как пульмонология, инфекционные заболевания и ВИЧ, кардиология, неврология.