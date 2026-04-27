Биофармацевтическая компания в Дубне расширит линейку лекарственных препаратов

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», входящая в ГК «Рус Биофарм», зарегистрировала сотый лекарственный препарат. Это ингаляционное средство стало важным достижением для компании.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила: «Свой завод на территории особой экономической зоны „Дубна“ компания „ПСК Фарма“ запустила в 2019 году, а уже в 2020 году выпустила первые собственные антибиотики. Сегодня „ПСК Фарма“ — один из сильнейших игроков на рынке фармацевтики».

Компания является резидентом ОЭЗ «Дубна» и входит в топ-3 российских компаний по количеству разрешений на клинические исследования. «ПСК Фарма» также занимает лидирующие позиции в сфере пульмонологии, имея в портфеле 25 препаратов для лечения астмы и ХОБЛ.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро подчеркнула: «Обеспечение лекарственного суверенитета страны — наша задача как ответственного российского фармпроизводителя».

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнила, что «ПСК Фарма» вошла в список лучших фармацевтических компаний страны по итогам прошлого года по версии журнала Forbes.