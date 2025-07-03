Психологический тренинг для сотрудников больницы прошел в Одинцове

Психологический тренинг для сотрудников Одинцовской областной больницы прошел в учебном центре медицинского учреждения. Его для старших медицинских сестер провела психолог и руководитель центра Елена Горбачева.

Тема занятия — «Эмоциональный интеллект как средство сохранения психологического благополучия». На тренинге медики получили знания о том, как выходить из неприятных ситуаций с помощью системной рефлексии и навыков саморегуляции, снижать физическое и психологическое напряжение после нестандартных ситуаций на работе, а также как использовать различные техники для повышения качества профессиональной и личной жизни.

По мнению организаторов, учебная программа для медицинских сотрудников позволяет повысить эмоциональную устойчивость и овладеть навыком «коллективного иммунитета», что в свою очередь приведет к созданию в коллективе более гармоничной и поддерживающей рабочей атмосферы.