Психологи подмосковной Системы-112 приняли свыше тысячи вызовов с января

Психологи Системы-112 в Московской области помогают людям, которые попали в сложную или опасную ситуацию. Пока едут экстренные службы, специалисты поддерживают звонящих, объясняют, что делать, и стараются их успокоить. С начала года они уже помогли почти тысяче человек.

Всего с 2015 года, когда начала работать служба спасения, обработали более 41 тысячи таких обращений. Психологическая помощь оказывается круглосуточно, как для жителей, так и для гостей Подмосковья.

Система-112 — это служба, куда можно обратиться в любой экстренной ситуации. Оператор быстро передает информацию скорой, полиции, МЧС и другим экстренным службам. Позвонить можно не только по телефону, но и отправить СМС, написать в Telegram-бот, воспользоваться мобильным приложением «112МО» или системой ЭРА-ГЛОНАСС.