Психологи подмосковной Системы-112 приняли почти 500 звонков с начала года

В экстренной ситуации, когда человек теряется от страха или паники, его первым помощником может стать голос в телефонной трубке. В Московской области операторы-психологи Системы-112 уже больше 10 лет оказывают такую поддержку.

Специалисты разговаривают с людьми, которые попали в беду, успокаивают их и дают четкие инструкции, что делать до приезда спасателей, скорой или полиции.

Главная задача — не просто принять вызов, а оставаться на связи с человеком, помочь ему справиться с шоком или стрессом. Оператор сопровождает заявителя по телефону, поддерживая его до тех пор, пока ситуация не стабилизируется и на место не приедут профессионалы.

Работа эта крайне важна и очень востребована. С 1 июня 2015 года операторы-психологи приняли и обработали свыше 45 тысяч таких звонков. А с начала 2026 года они оказали помощь собеседникам почти 500 раз.

Специалисты дежурят круглосуточно и ежедневно. Важно помнить, что 112 — это единый номер для контакта со всеми экстренными службами.

Когда на пульт поступает звонок, оператор действует мгновенно. Пока психолог на линии успокаивает человека и дает ему первые рекомендации, другой сотрудник системы уже передает сведения в скорую помощь, МЧС, полицию, ГИБДД или аварийную газовую службу.