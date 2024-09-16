Психологи НИКИ детства за год проконсультировали более 125 детей с диабетом

В рамках проекта «Семейная школа сахарного диабета» в институте НИКИ детства юные пациенты с диабетом первого типа и их семьи могут получить психологическую поддержку. Проект запустили в 2023 году. Он направлен на помощь семьям, впервые столкнувшимся с инсулинозависимым диабетом.

«Дело в том, что диабет требует постоянного контроля состояния и питания, требует изменения режима жизни всей семьи. Ответственность за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей и справляются с этим не все», — отметила клинический психолог НИКИ детства Лилит Киракосян.

На данный момент консультации получили более 125 детей и их родителей. Специалисты отмечают, что эндокринные патологии часто связаны с психоэмоциональным состоянием, а в половине случаев развитию диабета предшествуют стрессы, конфликты в семье или насилие.

Отмечается, что особенно психологическая помощь необходима подросткам, которые часто сталкиваются с трудностями принятия новых правил, что приводит их в больницу в тяжелом состоянии.

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