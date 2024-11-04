Пруд в люберецкой деревне Токарево очистили от растений и мусора

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с жителями деревни Токарево проверил качество очистки пруда. Из водоема убрали 270 кубометров мусора и растений.

По приглашению жителей деревни Токарево глава Люберец Владимир Волков приехал оценить качество очистки пруда на улице Старой. Работы завершили на днях. Из водоема достали 270 кубометров растительных, древесных и бытовых отходов, также 42 покрышки.

«Пруд заметно преобразился. Это подтверждают и благодарные жители. В водоеме долгие годы живут бобры, выдры и красноухие черепахи. Сегодня выпустили в водоем семейство нутрий», — отметил руководитель муницпалитета.

Владимир Волков также добавил, что в рамках программы «Экология и окружающая среда» и по многочисленным обращениям горожан в Люберцах в этом сезоне приведут в порядок 12 водоемов.

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