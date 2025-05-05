Пруд в деревне Островцы в Люберцах очистят специальными водорослями
Жители деревни Островцы ранее были обеспокоены неприятным запахом, исходившим из Баулинского пруда. После запуска планктона хлореллы состояние водоема улучшилось.
Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что водоросли запускают в пруд в три этапа. Первый уже завершили, второй пройдет 12 мая, а третий, заключительный, — летом текущего года.
Хлорелла, представитель зеленых водорослей, предотвращает гниение органических соединений, таким образом снижая количество патогенной микрофлоры в водоеме. Уникальная способность улучшать качество воды делает хлореллу незаменимой для экологического восстановления.
Владимир Волков также сообщил, что летом пруд начнут очищать от сорной растительности и мусора. После этого на водоеме установят домик для уток. Во втором полугодии отремонтируют гидротехнические сооружения.
«Благодаря комплексным мерам Баулинский пруд становится чище, безопаснее и комфортнее для отдыха и прогулок», — отметил глава Люберец.