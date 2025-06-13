Пруд у деревни Сгонники в Мытищах очистили на субботнике ко Дню России

Производственные площадки «Гагарин Урал завода» находятся в Мытищах недалеко от деревни Сгонники. Работники предприятия организовали ко Дню России субботник по очистке пруда, расположенного рядом с населенным пунктом.

Инициативу поддержал не только трудовой коллектив завода, но и местные депутаты, представители администрации городского округа Мытищи, члены предпринимательского сообщества «Нежный бизнес», а также неравнодушные к экологии жители деревни.

Участники субботника очистил треть пруда и береговую зону. Они собрали и вывезли семь кубометров мусора и 15 кубометров поросли.

«Получилось даже побороться с борщевиком Сосновского. Мы очень рады, что предприниматели выходят с такими инициативами, всегда будем активно поддерживать их и активно принимать участие», — поделился заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.

Он также добавил, что эту территорию планируют совместно с компанией развивать и благоустраивать.

Помимо субботника, в День России на предприятии прошел фестиваль «Гагарин ФЭСТ» с экскурсиями и музыкальным сопровождением. Трудовой коллектив традиционно отметил еще и День компании «Гагарин Урал завод».

«Мы всегда в этот день проводим какие-то сплачивающие работников мероприятия. Сегодня у нас проходит грандиозный фестиваль. Кроме того, решили организовать субботник, чтобы благоустроить пруд в деревне Сгонники. Хотим, чтобы компания „Урал“ привнесла свой вклад в местность, где мы работаем, где проводим большую часть нашей жизни», — рассказала сотрудница завода Мария Усова.