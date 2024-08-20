Пруд на улице Семашко в Мытищах благоустроят к концу августа

Обустройство пруда продолжается на улице Семашко в Мытищах. Вокруг уже обновили брусчатку, осталось установить освещение и заменить ограждение — все работы завершат к концу лета.

Представители администрации городского округа Мытищи, управления благоустройства и экологии вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций проверили ход работ по обустройству пруда, расположенного между микрорайонами Перловский и Тайнинское.

Пруд сделали глубже, очистив дно от ила и убрав мусор. Сначала пруд наполнится водой из естественных источников, а потом уровень воды поднимут искусственно. После этого туда запустят рыбу.

«Уже сделали зимовальные ямы для рыб. Запустим сюда карася, карпа, линя, белого амура. На водной глади заработает фонтан, который будет нести помимо декоративных и аэративные функции», — рассказал директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

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