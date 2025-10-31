Прожиточный минимум и социальные выплаты увеличатся в Подмосковье с 1 января

С 1 января в Подмосковье на 5% увеличится прожиточный минимум. На душу населения сумма составит 20 286 рублей, а для трудоспособных жителей — 22 112 рублей.

Для пенсионеров показатель достигнет 17 446 рублей, а для детей — 19 677 рублей.

«В нашем регионе более 690 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Единое пособие на ребенка остается одной из наиболее востребованных выплат. Данный вид государственной поддержки положен семьям с низким доходом. Выплату в размере 50, 75 или 100% суммы прожиточного минимума предоставляют беременным женщинам, которые встали на учет до 12 недель, или семьям, воспитывающим детей в возрасте до 17 лет.

Сумма варьируется в зависимости от степени нуждаемости. Размер единого ежемесячного пособия в Подмосковье в следующем году будут определять так: 50% — 9 838 рублей, 75% — 14 758 рублей, а 100% — 19 677 рублей.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что вырастет и социальная доплата к пенсии, которая позволяет увеличить доход пожилых жителей до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, ранее утвердили новый размер выплат для сирот в возрасте от одного года до 12 лет, которые растут в приемных семьях. Сумма равна величине прожиточного минимума на ребенка. В 2026 году ее проиндексируют.