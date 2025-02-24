Проводы Масленицы пройдут в двух парках в Подольске 2 марта

Праздничное мероприятие, посвященное Масленице, состоится в воскресенье в парке имени Виктора Талалихина в Подольске и Детском парке в микрорайоне Климовск. Для жителей организуют насыщенную программу с ярмаркой, конкурсами и концертами.

Программа стартует в 11 часов дня и завершится в 15 часов дня. В парках будут работать самоварная станция и ярмарка народных промыслов.

Также все желающие смогут сделать фото у арт–объекта «Масленица», поучаствовать в спортивных состязаниях, конкурсах и народных забавах, а также мастер-классе. Кроме того, на мероприятии подведут итоги конкурса «Сударыня-Масленица» и выберут самое креативное чучело главной героини праздника.

Состоится и театрализованное шествие и концерт с приглашенными профессиональными артистами, в том числе выступит коллектив «Бурановские бабушки». Творческие номера подготовят и местные творческие коллективы.

Чучело зимы сожгут в финале мероприятия. Возрастное ограничение 0+.