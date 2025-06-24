Проводы 55 призывников прошли на Бородинском поле в Можайском округе

На Батарее Раевского в центре Бородинского поля состоялась торжественная церемония проводов призывников. Проходить срочную службу отправились 55 ребят из Можайского и Рузского округов.

Военный комиссар обоих муниципалитетов Руслан Меладзе поприветствовал новобранцев. Также с напутственной речью к ребятам обратились глава Можайского округа Денис Мордвинцев, глава Рузского округа Александр Горбылев, а также директор музея-заповедника Бородинское поле Игорь Корнеев.

«Символично, что вы отправляетесь с этого места — поля русской славы. Здесь сражались герои Отечества», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Родители и друзья призывников приехали проводить их.

«Далеко, конечно, но мы готовы. Уже скучаем, хотя он только уехал. Наш сын сам захотел отдать долг перед Отечеством. Очень горды за него!» — поделился отец новобранца Игоря Николай Романенко.

В знак духовной поддержки будущим защитникам России вручили иконы Святителя Николая — покровителя Можайска.