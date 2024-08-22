Проводку заменят в детском саду № 10 в деревне Бужарово к сентябрю

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В детском саду в деревне Бужарово обновят проводку. Работы начались с июле, а завершат их к 1 сентября.

На втором этаже и в группах работы уже завершили, теперь осталось переделать проводку на первом этаже: в служебных помещениях, столовой, музыкальном зале, методическом кабинете, медицинском кабинете и прачечной. Работники проложат кабельные линии, заменят проводки и подключат новые светильники. Также в подвале сделают заземление.

Все работы приводятся в соответствии с ГОСТом. Ремонт завершат к началу учебного года.

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