Проверку внутриквартирного газового оборудования провели в Мытищах

В городском округе Мытищи прошла очередная проверка газового оборудования в квартирах, где жильцы не предоставили доступ для проведения технического обслуживания. Работы проводились по двум адресам.

В доме № 23 корпус 1 на улице 3-й Крестьянской в одной из квартир долгое время никто не проживал. Представители администрации, управляющей компании и сотрудники полиции приняли решение вскрыть дверь, чтобы обеспечить доступ в помещение. После этого специалисты проверили состояние газового оборудования, перекрыли подачу газа и установили заглушку для предотвращения возможных аварий.

По второму адресу, в доме № 47 корпус 4 на улице Силикатной, также было вскрыто жилое помещение. В ходе проверки специалисты обнаружили утечку газа, которая могла бы привести к серьезным последствиям, если бы ее не устранили вовремя.

Жителям Мытищ напоминают о необходимости следить за состоянием газового оборудования, своевременно проводить его замену и предоставлять доступ специалистам для ежегодного технического обслуживания. В случае отказа впустить сотрудников специализированной организации собственник может быть привлечен к административной ответственности. Штраф за нарушение составляет от пяти до 10 тысяч рублей.

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