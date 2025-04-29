Проверку технического состояния Вечного огня провели в Мытищах

Работу мемориального комплекса «Вечный огонь» проверили в Мытищах. Специалисты акционерного общества «Мособлгаз» провели важные работы по техническому обслуживанию системы газоснабжения.

Профилактическая проверка состоялась в преддверии знаменательной 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Мытищах является символом памяти и уважения к тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны.

Эксперты акционерного общества «Мособлгаз» тщательно проверили герметичность газопровода для обеспечения безопасности функционирования всей системы. Они очистили газовые горелки и форсунки от накопившихся загрязнений, чтобы поддерживать высокое качество горения и стабильность пламени. Специалисты также отрегулировали высоту пламени.

Эти действия подчеркивают важность сохранения исторической памяти и заботу о состоянии мемориала, который играет значимую роль в жизни нашего общества.