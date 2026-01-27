Проверку снегоуборочной техники в Балашихе выдали за накручивание пробега

Выехавшие на уборку дорог после обильного снегопада в Балашихе водители спецтехники якобы накрутили пробег, стоя на месте. Видеоролик с таким заявлением разошелся по телеграм-каналам. Авторы не учли, что раскрутка колес связана исключительно с техническими причинами.

Во время холодов водителям необходимо распределить загустевшее масло по всему приводу, чтобы не допустить поломки транспорта.

Для этого они поднимают ковш и включают проматывание колес для равномерного распределения смазки. Это помогает быстрой обработке всех редукторов.

Кроме того, такой же способ используют для освобождения примерзших к земле колес без резких толчков.

Во вторник, 27 января, все коммунальные службы Балашихи перевели на усиленный режим работы после обильного снегопада. Занимающаяся расчисткой дорог специальная техника начала работать круглосуточно.

Всего в городском округе на трассах работают 13 комбинированных дорожных машин, 37 тракторов, 28 погрузчиков и 25 самосвалов, вывозящих снег. К расчистке улиц и дворов Балашихи привлекли 140 дорожных рабочих и дворников.